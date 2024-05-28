Şevkat Yerimdar’ın Cuma Usta’sı film oluyor! FOX TV'nin en çok izlenen dizisiydi

Dizi tarihimizin unutulmaz projelerinden FOX TV dizisi “Şevkat Yerimdar”ın sevilen karakteri Cuma Usta’nın hikâyesi sinema perdesine taşınıyor. Dizi, Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alıyordu

CUMA USTA FİLM OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Komedi dizisinde değerli tiyatro oyuncusu Murat Akkoyunlu’nun hayat verdiği semtin tesisatçısı Cuma Usta fenomen olmuştu. Karakterin hikayesi 6 yıl sonra sinemaya aktarıldı. Eray Koçak ve Serap Danış Koçak’ın yönetmen koltuğuna oturduğu, görüntü yönetmenliğini Bekir Toplar’ın yaptığı filmin çekimleri başladı.

Usta kalem Erol Hızarcı’nın kaleme aldığı filmde Murat Akkoyunlu’ya Hazal Erişkin (Nezihe), Furkan Okumuş (Zeki), Levent Tülek (Profesör Kazım), Şebnem Özinal (Ayla), Metin Coşkun (Komiser Dursun), Serap Önder (Sema), Melisa Dilber (Sude), Metehan Özcan (Danyal), Erman Cihan (Hulusi), Cemal Gönen (Emrah), Erol Taştan (Kısmet baba), Tarkan Koç (Başhekim), Selahattin Mutlu (Naci), Samet Gürsel (Behram) eşlik ediyor.

“Paranormal Cuma” filminin hikâyesinde Cuma üniversite hastanesinde teknik eleman olarak çalışmaktadır. Yani sadece bir tamircidir fakat kariyeri süper akademiktir. Cerrahi operasyona inturn doktorlarla birlikte, doktor önlüğü ve maskesiyle girer.