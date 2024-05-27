4.sezonu merakla bekleniyordu. TRT1 dizisi Gönül Dağı'ndan üzen haber

4. sezonu merakla beklenen TRT1 dizisi Gönül Dağı'ndan üzücü bir haber geldi. Dizinin reytingleri düşüşe geçti ve izleyiciler arasında endişe yarattı.

Gönül Dağı, yayınlandığı günden beri geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyordu. Ancak son dönemde reytinglerde yaşanan düşüş, dizi severleri endişelendirdi. Yapımcı firma ve dizi ekibi de bu durum karşısında önlem almak için çalışmalara başladı.

Gönül Dağı dizisinin 4. sezonunda sona doğru ilerlenirken, Sivrihisar’da yapılan çekimler devam ediyor. Dizinin beşince sezonda da ekranda olması bekleniyor.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nın reytinglerine bakıldığı zaman başarının hala sürdüğünü görebilirsiniz. Ancak izleyici sayısının zaman içinde ciddi şekilde azaldığı gerçeğini de ifade etmek gerekiyor.



Artık çift haneli reytingleri elde etmesi zor gözüken Gönül Dağı dizisi, iyi sonuçlar alsa da en parlak günlerinden bir hayli uzakta bulunuyor.



140. bölümü geride kalan dizi geçtiğimiz cumartesi akşamı da yine tüm izleyici gruplarında en iyi yapım olarak birincilikler elde etti. Reytingler bir önceki haftaya göre tüm kategorilerde de yükseliş sergiledi. Ancak tüm bu durum bile dizinin çok ciddi bir izleyici kaybı yaşadığı gerçeğini değiştirmiyor.



Gönül Dağı dizisinin ilerleyen dönemde nasıl sonuçlar elde edeceği merak edilse de, kemik bir izleyici kitlesinin projeyi takip edeceği ve yine iyi sonuçlar elde edilmesinin zor olmadığını söylemek gerekiyor.

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.



Yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök kaleme alıyor.