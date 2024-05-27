Show TV'deki "Sandık Kokusu" dizisine yeni isim! Senaryoyu tümüyle etkileyecek

Show TV’nin Çarşamba akşamlarına damgasını vuran dizisi “Sandık Kokusu”nun 12 Haziran Çarşamba akşamı sezon finali yapması bekleniyor. Diziye ise bir başrol daha katıldı

Show TV'deki "Sandık Kokusu" dizisine yeni isim! Senaryoyu tümüyle etkileyecek

Sandık Kokusu dizisine katılımlar sürüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Sandık Kokusu” dizisi geçen hafta başrol oyuncusu Metin Akdülger’in vedası, Serkay Tütüncü’nün Kıvanç rolüyle dahil olmasıyla çok konuşuldu. Dizinin son iki bölümüne yeni bir oyuncu geliyor. Başarılı oyuncu Kadir Polatçı “Sandık Kokusu” dizisine konuk oluyor.

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Show TV'deki "Sandık Kokusu" dizisine yeni isim! Senaryoyu tümüyle etkileyecek - Resim : 2

Kadir Polatçı O3 Medya’nın Show TV için çektiği, Nezaket Coşkun’un yönettiği dizide Komiser Kemal karakterine hayat verecek ve Kemal Hasan’ın (Uğur Yücel) peşine düşecek. Polatçı son olarak “Ruhun Duymaz” dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı.

KADİR POLATÇI KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu, sporcu, futbolcu, güreşçi. 30 Eylül 1988 tarihinde İstanbul Bahçelievler’de doğdu. Aslen Sivaslıdır. Boy 190 cm, Kilo 80 kg. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu mezunudur.

Genç yaşlarda sporla ilgilenen kadir Polatçı, Bahçelievlerspor kulübünde spora başlamış, ardından Beşiktaş’a transfer olmuştur. O dönemde amcasının oğlu, Aydın Polatçı’nın güreşte Olimpiyat Şampiyonu olması ile güreşçi olmaya karar vermiştir. Futbolu hemen bırakmış ve babasının da desteği ile güreşe başlamış, 3 ay sonra İstanbul şampiyonluğu yaşamıştır. Ardından 8 kez İstanbul, 3 kez de Türkiye şampiyonluğu yaşamıştır. Ayrıca Uluslararası Zafer turnuvalarında şampiyonluklar kazanmıştır.

Kadir Polatçı, 2014 yılından itibaren Kardeş Payı, Arka Sıradakiler, Aşkın Zamanı, Arka Sokaklar, Küçük Esnaf, Kuruluş: Osman, İlginç Bazı Olaylar, Seversin, Kader Oyunları gibi çeşitli film ve dizilerde yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

YEN SEZON EYLÜL'DE

Öte yandan Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümleri ise Eylül ayında ekranda olacak.

Sandık Kokusu nerede çekiliyor?

İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekiliyor.

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