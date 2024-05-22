TRT1'den Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi için flaş karar! Dizi devam edecek mi?

TRT'nin büyük bütçeli dönem dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı", izleyicileri tarafından merakla beklenen yeni sezonuyla ekranlara gelecek. Yapılan açıklamaya göre, sevilen dizi yeni sezonda da heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Ozan Bodur’un yazdığı, Şafak Bal ve Yıldıray Yıldırım’ın yönettiği dizinin sezon final tarihi sonunda belli oldu. Serkan Çayoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet’e hayat verdiği dizi 11 Haziran Salı akşamı sezon arası verecek.

Dev bütçeli dizinin kadrosunda Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tüba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Ertuğrul Postoğlu, Ayşegül Günay, Beyti Engin, Mim Kemal Öke, Emine Ün, Ali Sinan Demir, Kaan Yalçın, Ali Buhara Mete, Sidar Tublek, Recep Çavdar, Tolga Akkaya, Cebrail Esen, Ecem Eker, Duygu Berberoğlu ve Ali Nuri Türkoğlu ve Turgay Tanülkü ve Perihan Savaş ve Ghassan Massoud yer alıyor.

Tarihi ve dönemi en iyi şekilde yansıtan, başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken "Mehmed: Fetihler Sultanı"nın yeni sezon bölümleri ise Eylül ayında ekranda olacak.