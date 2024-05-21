Finali yaklaşan inci Taneleri dizisinde yaşanacaklar önceden sızdı! Seyirciler ters köşe

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ perşembe akşamı yeni bölümüyle Kanal D’de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Finali yaklaşan inci Taneleri dizisinde yaşanacaklar önceden sızdı! Seyirciler ters köşe

Kısa bir süre sonra sezon finali yapacak olan İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden belli oldu. Televizyongazetesi.com'daki habere göre; BKM imzalı ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisi derinlikli hikayesi, merak uyandıran sahneleri ve birbirinden etkileyici oyunculuk performanslarıyla her hafta gündem oluşturmaya devam ediyor.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Finali yaklaşan inci Taneleri dizisinde yaşanacaklar önceden sızdı! Seyirciler ters köşe - Resim : 1

14.Bölüm Özeti şöyle: Azem, Nehir ile ilgili ipuçlarının peşindeyken ailesini tamamen geride bırakan Nehir için geçmiş artık gizlenemeyecek kadar yakındır.

Dilber, Yıldız ile yeni iş kurma planları yaparken Zahir’in serbest kalması, sıkıntılarına bir yenisini daha ekler.

Piraye, Azem ile arasındaki duyguların ve iletişimin adını henüz koyamazken Ayça, annesi ve öğretmeni için hayaller kurmaya başlamıştır bile.


‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00 ’de Kanal D’de!

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