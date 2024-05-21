1 çay kaşığı tüketmek bile kabızlığı önlüyor! Tüm eskiler bu yöntemi uygularlarmış

Eskiden beri bu yöntemi uygulayan birçok kişi bulunmaktadır. Ancak, herkesin vücut yapısı farklı olduğu için herkesin aynı şekilde tepki vermesi beklenemez. Bu nedenle, kabızlık sorunu yaşayan kişilerin doktorlarına danışarak çözüm yolları aramaları önemlidir.

KABIZLIĞA KARŞI DOĞAL TARİF

Kabızlığı gideren doğal tarif

Malzemeler :

1 su bardağı erik

1 su bardağı hurma

5 bardak kaynar su



Hazırlanışı:

Öncelikle kuru erik ve hurmaları güzelce doğrayın ve bir tencereye koyun. Üzerine kaynar suyu ilave edin ve kalın bir kıvam alıncaya kadar biraz daha kaynatın. Daha sonra soğumaya bırakın, soğuduktan sonra cam bir kavanoza koyup buzdolabında muhafaza edin. Her sabah aç karnına 1 yemek kaşığı yiyebileceğiniz gibi, kahvaltıda reçel olarak da tüketebilirsiniz. Bu karışımı yoğurt veya tahıl gevreklerinin içerisine katarak da tüketebilirsiniz.



Bu karışım çocuklar dahil her yaştan insanlar için oldukça faydalıdır. Bu sihirli karışım içerisinde bulunan erik ve hurmadaki bol lif sebebi ile dışkıyı yumuşatır ve hemen kabızlığı giderir.

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Kabızlık, sindirim sisteminde yaşanan bir sorun olarak karşımıza çıkar. Genellikle dengesiz beslenme, yetersiz lif alımı, hareketsiz yaşam tarzı, stres, ilaç kullanımı veya bazı sağlık problemleri kabızlığa neden olabilir. Sindirim sistemi düzenli çalışmadığında dışkı birikerek kabızlık sorununa yol açar.

Yetersiz lif alımı, lifli gıdaların tüketilmemesi sindirim sistemi için olumsuz etkilere sebep olabilir. Lifli gıdalar sindirim sistemini düzenler ve dışkının kolayca atılmasını sağlar. Bu nedenle dengeli ve lifli beslenmek kabızlık sorununu önlemek için önemlidir.

Hareketsiz bir yaşam tarzı da sindirim sistemi için risk oluşturabilir.