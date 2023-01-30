5 adet kayısı ve 1 bardak sıcak su.. O sorunu bitiriyor

Kabızlık sorununu alternatif yöntemlerle çözmek mümkün. Ulusalpost.com'a konuşan Dr Fatma İbrahimi'ye göre kabızlık sorununun en büyük nedeni su içmemek. İbrahimi bu nedenle günde en az 10 bardak su içilmesini öneriyor.

Çok miktarda süt ürünü tüketmek bazı bünyelerde kabızlığa neden olabilmektedir. Kahvaltıda çokça tüketilen peynir ve gün içerisinde tüketilen sütte kabızlık nedeni olabilir. Aktif bir hayat sürmemek veya tuvalet yapma dürtüsüne uzun süre direnmek kabızlığa da yol açabilir. O nedenle kişi tuvaleti geldiğinde tutmamalı ve mümkün olan en kısa sürede bu ihtiyacını gidermelidir. Stres kabızlık için ayrı bir neden olarak bilinmektedir.

KABIZLIK İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

Kuru kayısı tüketerek kabızlık sorunundan kurtulabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken aslında çok basit.

5 adet kuru kayısı yedikten sonra 1 su bardağı kadar sıcak su içeceksiniz. Kayısı ve sıcak su sayesinde şiddetli kabızlıktan kurtulmak mümkün olacaktır.

KABIZLIK SORUNU OLANLARIN TÜKETMESİ GEREKEN BESİNLER

Kayısı

Erik.

Muz.

Yulaf.

Rezene çayı

Beyaz lahana.

İncir.

Zeytinyağı

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN KABIZLIK İÇİN KÜR

Gerçek Gündem'in derlemesine göre; Kabızlık için etkili bir kür daha bulunuyor. Sağlıklı yaşam açıklamalarıyla dikkat çeken İbrahim Saraçoğlu'nun önerisi kabızlık sorununa kısa sürede çözüm oluyor.

İbrahim Saraçoğlu’nun ağır kabızlık için önerdiği narenciye yaprağı kürü:



Malzemeler

6 adet narenciye yaprağı

1 su bardağı su



Nasıl hazırlanır?

Yaklaşık bir bardak kaynayan suyun içerisinde 6- 7 adet portakal yaprağı ekleyin ve 10 dk kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp ılınmasını bekleyin.

Bu karışımı kahvaltıdan en erken 1 saat önce içiniz. 4 gün boyunca bu kürü 1 kere için, 4. Günün sonunda sonlandırın. Bu kür sayesinde de kabızlık sorunundan kurtulmak mümkün olacaktır.