Bol sulu menemen pişirme yöntemi! 40 yıllık şef açıkladı

Menemen pişirirken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Bol sulu menemen yapmak aslında zor değil.

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Bol sulu menemen pişirme yöntemi! 40 yıllık şef açıkladı

Menemen, Türk mutfağında en sevilen yemeklerden. Daha çok kahvaltılarda tüketilen menemeni bol sulu yapmak aslında sanıldığı kadar zor değil. Sadece bazı püf noktalarını bilmek gerekiyor. Menemen pişirirken nelere dikkat edilmeli?

Üsküp'te 40 yıldır restoran işletmeciliği yapan Şef Asım ''Gerçek Gündem'' okurları için menemen pişirirken bilinmesi gereken püf noktaları anlattı.

* Domatesler iyi durumda olmalı. Ezik domateslerle menemen yapılmaz.

* Domateslerin kabuğu mutlaka soyulmalı. Kabuklarıyla yapılan menemen lezzetsiz olur.

Bol sulu menemen pişirme yöntemi! 40 yıllık şef açıkladı - Resim : 1

* Ayçiçek yağı değil menemen yapımında ya zeytinyağı yada tereyağı kullanılmalı. Margarinle yapılan menemende lezzetsiz olur. Mümkünse bu uyarımız her yemek için geçerli olmalı. En sağlıklı yağlar zeytinyağı ve tereyağıdır.

* BOL SULU MENEMEN İÇİN PÜF NOKTA

Önce tavaya yağ eklenir. Ardından biber, soğan ince ince doğranarak tavaya konulur ve rengi değişene dek kavrulur.

Kabukları soyulup rendelenmiş domatesler tavaya eklenir ve güzelce karıştırılır. Bu aşamada 1 fincan içme suyu tavaya ilave edilir ve domatesler iyice pişirilir.

Ardından çırpılmış yumurtalar eklenir ve yumurtalar piştikten sonra menemen ocaktan alınır. Üzerine ince ince kıydığınız maydanozlar lezzet katsın diye serpiştirilir.

Bu tarifle yapılan menemen hem lezzetli hem bol sulu olmaktadır.

Deneyecek herkese afiyet olsun. 

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