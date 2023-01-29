Star TV'den Yalı Çapkını için yeni karar.. Ortalık karışacak..

19 bölümdür Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi izlenme rekorları kırarken beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Dizi başlangıçta aşk dizisi olarak başlamıştı.

DİZİYE KURTLAR VADİSİ KAÇTI

Seyirciler senaristlere ve yapım şirketine isyan ediyor. Yalı Çapkını dizisi başlangıçta bir aşk hikayesi olarak başlamıştı. Ancak dizi artık Kurtlar vadisini aratmayacak bir seviyeye geldi. Bu durum seyirciyi çileden çıkardı.

SENARİSTLER VAZGEÇMİYOR

Ancak senaristler eleştirilere rağmen diziyi mafya dizisine dönüştürmeye kararlı. tv100 ekibinden Birsen Altuntaş yayınladığı bir haberde 20.bölümde yaşanacaklarla ilgili bazı detaylar paylaştı.

Yalı Çapkını dizisi sezona damga vurmaya devam ediyor. Mehmet Barış Günger ve Erhan Tuncel’in kaleme aldığı dizinin yeni bölümü yine seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Büyük bir mafya hesaplaşmasına sahne olacak dizide Vahit karakteri de kilit bir rolde karşımıza çıkacak.

Vahit rolüne usta tiyatrocu Mehmet Esen hayat verecek. Dizide Seyran’la Ferit’in ilişkisiyle ilgili de seyirciyi şoke edecek sarsıcı bir gelişme yaşanacak.

Öte yandan Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Kısa bir süre sonra ''Yalı Çapkını'' dizisinin kadrosuna yeni isimlerde dahil olacak. Diziye yeni dahil olacak isimlerin hangi karakterlerle giriş yapacakları henüz bilinmiyor.

DEDİKODULAR ASILSIZ ÇIKTI

Mert Ramazan Demir'in diziye ölerek veda edeceği iddia edilmişti. Ancak iddialar asılsız çıktı. Söz konusu iddia doğrulanmadı.