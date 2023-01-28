Star TV herkesi şaşırttı! Ömer dizisi daha yeni başlamıştı! Flaş karar

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay gibi isimlerin paylaştığı ''Ömer'' dizisiyle ilgili Star TV flaş bir karar aldı..

Son Güncelleme:
Star TV herkesi şaşırttı! Ömer dizisi daha yeni başlamıştı! Flaş karar

Star TV ekranlarında fırtına gibi esen ''Ömer'' dizisi izlenme rekorları kırıyor. Bilindiği gibi Barış Falay özellikle Star TV seyircilerinin çok sevdiği bir isim.

Başarılı oyuncu daha önce ''Menajerimi arayın ve Paramparça'' dizilerinde  rol almıştı. İki dizide Star TV ekranlarında yayınlanıyordu. Barış Falay şimdi de ''Ömer'' dizisiyle seyirci karşısında.

Evlilik hakkında her şey dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Gökçe Bahadır'da ''Ömer'' dizisinde yer alıyor. Başarılı kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken ''Ömer'' dizisi henüz yeni başlamasına rağmen reytingleri alt üst etti.

Star TV bu başarıyı taçlandırmak istiyor ve kadroya yeni isimler dahil olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; OGM Pictures imzalı Ömer dizisinin kadrosuna genç oyuncu Simay Barlas dahil oldu. Barlas, Ömer’in yaşadığı hayal kırıklığının ardından görüşmeyi kabul ettiği Süreyya rolünü canlandıracak.

Star TV herkesi şaşırttı! Ömer dizisi daha yeni başlamıştı! Flaş karar - Resim : 1

Gamze’ye büyük umutlarla evlilik teklif eden Ömer, aldığı cevapla büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Yaşadığı hayal kırıklığının ardından Reşat’ın ısrarıyla Süreyya ile görüşmeyi kabul eden Ömer, tahmininden hızlı gelişen olaylar karşısında nasıl davranacak? Gamze, Ömer’in Süreyya ile görüşmesinden haberdar olacak mı?

Öte yandan Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Ömer dizisinin kadrosuna kısa bir süre sonra yeni oyuncularda dahil olacak. 

Son Güncelleme:
Poğaça pişirirken mutlaka hamura ekleyin.. Kıyır kıyır olmasını sağlıyor Gözden Kaçmasın 28 Ocak 2023 01:58
Acun Ilıcalı ve TV8 yönetimi yıkıldı.. Beklemedikleri sonuç Gözden Kaçmasın 28 Ocak 2023 00:24
Güçlü bir hafıza için bir tutamı bile yetiyor.. Beyne iyi geliyormuş Gözden Kaçmasın 27 Ocak 2023 22:56
Camdaki Kız seyircilerini yıkan gelişme.. Kanal D'de şaşırdı Gözden Kaçmasın 27 Ocak 2023 18:13
ÇOK OKUNANLAR
Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu! Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu!
Selçuk Geçer 'imkansız' diyerek açıkladı: Dolar şubatta bu rakamı görecek! Selçuk Geçer 'imkansız' diyerek açıkladı: Dolar şubatta bu rakamı görecek!
Uzmanlar 'İstanbul'a geliyor' diyerek uyardı: 6 saat kar yağacak, 5 atom bombası gücünde! Uzmanlar 'İstanbul'a geliyor' diyerek uyardı: 6 saat kar yağacak, 5 atom bombası gücünde!
Geç kalmadan silin: İşte akıllı telefonlardaki 203 tehlikeli uygulama! Geç kalmadan silin: İşte akıllı telefonlardaki 203 tehlikeli uygulama!
Oğuzhan Uğur ve Cüneyt Özdemir'in seçim atışmasına Dilara Gönder de girdi: 'Ortalık karışık, vaziyet alın' Oğuzhan Uğur ve Cüneyt Özdemir'in seçim atışmasına Dilara Gönder de girdi