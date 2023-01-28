Acun Ilıcalı ve TV8 yönetimi yıkıldı.. Beklemedikleri sonuç

Acun Ilıcalı'nın kanalı tv8 son dönemde dizi ataklarıyla dikkat çekiyor. Sıfırıncı gün dizisiyle büyük bir hüsran yaşayan Acun Ilıcalı son darbeyi ise 'Tuzak' dizisi nedeniyle yedi.

TV8 DİZİSİ TAHTI KAPTIRDI

Star TV ekranlarında yayınlanan ''Yalı Çapkını'' dizisi Türkiye'de en çok izlenen diziler arasında ilk sırada. Dizi 30'dan fazla ülkeye satıldı.

Yalı Çapkını dizisi ekranda popülerliği kimseye kaptırmıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in uyumu ise seyirciler tarafından çok beğenildi.

İkilinin başarılı uyumu sayesinde dizi sosyal medyada da aktif bir şekilde takip ediliyor. Dizi bir yandan RTÜK'e en çok şikayet edilen diziler arasında yer alırken bir yandan da en popüler diziler arasında 1.sıraya yükseldi. Bu durum Acun Ilıcalı'nın da canını sıkacak bir başarı oldu.

televizyongazetesi.com sitesinde yayınlanan bir içerikte; Acun'u üzecek veriler paylaşıldı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisi, Çarşamba akşamından Perşembe akşamına alındı bir süredir. Dizi, reytingleri düşük gelince bir süre ileri saatte de yayınlanmış ve final söylentilerine maruz kalmıştı. Ancak Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklama ile devam edeceği öğrenilmişti. Dizi, her ne kadar reytinglerde isteneni alamasa da sosyal medyada durum başka!

İlk bölümünün yayınlanması ile birlikte sosyal medyada çok konuşuluyor. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de Akın Akınözü! Hayranları, oyuncuyu Hercai’den beri yakından takip ediyor. Yerli hayranlarının yanı sıra yabancı hayranlarının sayısı da dikkat çekecek kadar çok! Oyuncunun sosyal medyada gündemden düşmesine hiç izin vermedi hayranları. Tuzak dizisi ile birlikte desteklerini de sürdürmekteler.

Bensu Soral ile partner olması da Akın Akınözü fanları tarafından ayrıca mutlu etti hayranları. İki oyuncunun başrolünde devam eden dizi, sosyal medyadan gelen iletilerle birlikte haftalardır yerini kimseye bırakmadığı birinci sırayı korudu popülerlik konusunda! Adba.tv’nin düzenli olarak yaptığı ölçümlerde Tuzak dizisi, gelen ileti sayılarına göre en popüler dizi ve programlar listesinde ilk sıradaydı.

Fakat ekranın reytingleriyle diğer dizilere parmak ısırtan dizisi Yalı Çapkını, 16-22 Ocak haftasında Tuzak dizisinden daha fazla ileti alarak popülerlik sıralamasında ilk sıraya yükseldi! 67 bin 300 ileti ile tahta oturan diziyi takip eden Tuzak’a da 56 bin ileti geldi.

Yalı Çapkını dizisinin aldığı ileti sayısının bu hafta Tuzak’ı geçmiş olma nedenlerinden birisi de aslında diziye gelen eleştiri yoğunluklu paylaşımlarla birlikte ‘Kendine Gel Yalı Çapkını’ etiketiyle yapılan yorumlar oldu. Yalı Çapkını dizisinde iki haftadır Ferit’in bitmek bilmez travmatik halleri, Seyran’la olan sert kavgaları, izleyicinin hiç sevmediği, sorguladığı bir sürece dönüştü!

Hikayedeki durumun değişmesi, Seyran ve Ferit’in tatlı atışmaları, didişmeleri, eğlenceli sahnelerinin yerini, Seyran’ı aşağılayan, yaşadığı duygusal dramı Seyran üzerinde ağırlaştıran Ferit, izleyicinin hiç sevmediği bir karaktere dönüştü! Bu durumda izleyicilerin sosyal medyadan başlattıkları kampanyalara dönüştü! Gelen yorumların çoğu, dizinin en son bölümü ile birlikte artınca, sosyal medyada da en çok konuşulan dizi olarak öne çıktı Yalı Çapkını.

Bu arada TRT1’in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı da hatırı sayılır bir popülerliğin sahibi! Salı akşamları ekrana gelen dizi, gün birincisi olarak sosyal medyada boy gösteriyor. Üç Kız Kardeş ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerini de geçerek sosyal medyada rakip tanımıyor yayınlandığı günlerde. Haftalık tabloda da uzun süredir 3.lüğü koruyor.

Tabloda öne çıkan Survivor 2023 de diziler arasında dikkat çekmekte. Yine Müge Anlı İle Tatlı Sert programı da ‘En Popüler Dizi ve Program’ listesinde bir süredir tabloda yer almakta. Kızılcık Şerbeti, Yargı, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Emanet ve yeni başlayan Ateş Kuşları dizisi de ilk 10 tablosunda yer alan yapımlar oldu…