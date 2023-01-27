Camdaki Kız seyircilerini yıkan gelişme.. Kanal D'de şaşırdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Camdaki Kız'' dizisi için şikayet üstüne şikayet yağıyor. Dizideki ''Hayri'' karakterinin takıntılı tavırları seyircileri çileden çıkarmış durumda.

Nalan ve Hayri arasındaki ilişki giderek ilerlerken bu durum seyircileri de çileden çıkardı. Sosyal medyada da çok sayıda seyirci dizide yer alan sahneleri yerden yere vurdu. Bu gelişme üzerine RTÜK geçtiğimiz günlerde diziyi yakın takibe aldığını duyurmuştu.

Bu gelişme Kanal D yönetiminde de şaşkınlığa yol açmıştı.

SON BÖLÜMDE YİNE SEYİRCİLER ÇİLEDEN ÇIKTI

Camdaki Kız’ın 26 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan 66’ncı bölümünde; Nalan, Hayri ile arasında geçenlerden sonra Sedat’la zor bir gece geçirdi. Nalan'ın peşine takılan Sedat beklenmedik bir şok yaşadı. Kebapçıda Nalan ve Hayri'yi yan yana gören Sedat çılgına döndü.

MUZO HAREKETE GEÇTİ

Nalan’ın halinden onun iyi olmadığını anlayan Muzo, Hayri ile konuşmaya gitti ancak Hayri onu bir türlü dinlemedi.

GELECEK HAFTA NE OLACAK?

Öte yandan 67.bölümde Sedat ve asistanı otel odasında Nalan tarafından yakalanacak. Bu gelişme sonrası Nalan'ın Sedat'a boşanma davası açması bekleniyor. Seyircileri üzecek bir gelişme daha var. Dizinin haziran ayında final yaparak ekranlara veda etmesi bekleniyor.