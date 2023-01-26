Çamaşır makinesine ekleyin. Makinedeki kokuları söküp atıyor

Çamaşır makinesi en büyük yardımcımız. Kıyafet temizliğinde çamaşır makinesi büyük bir kolaylık sağlıyor. Ancak zaman zaman çamaşır makineleri yıpranabiliyor. Makine içerisindeki kireçler kötü kokulara neden olabiliyor.

Üstelik kireç sökücü ürünler kullanmamıza rağmen bu kokular gitmiyor.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız bilgiler sayesinde çamaşır makineniz çok daha temiz kokacak ve kıyafetleriniz çok daha iyi yıkanacak.

Makine içerisindeki kireçler makine ömrünü kısalttığı gibi aynı zamanda da çamaşırların çok daha kirli çıkmasına neden olabiliyor.

Yasemin.com sitesinde yer alan bir içerikte; Çamaşır makinesini temizlemenizi sağlayacak yöntemler paylaşıldı. Bu yöntemler çamaşır makinesinin çok daha temiz kokmasını sağlıyor. İşte bilmeniz gerekenler

- Temizlik ürünleri satan dükkanlardan satın alınan kireç çözücü ürünler, makinenin temizlenmesinde yardımcı olacaktır. Bu gibi ürünleri kullanırken her zaman kullanma talimatlarını takip ediniz.

- Çamaşır makinesi temizliğinde sirke kireç çözücü olarak kullanılabilir. Makinenizin deterjan gözüne bir su bardağı sirke ekleyiniz. En yüksek sıcaklık ayarında boş olarak çalıştırınız.

- Aynı zamanda makinenizdeki kötü kokulardan kurtulmak için sirke etkili bir çözüm olacaktır.

- Sirke ve normal tuzu iyice karıştırınız, ardından çamaşır makinesinin deterjan bölmesine bu karışımı ekleyiniz. 60 derecede 60 dakika boyunca çalıştırınız.

- Sirke ve limon tuzunu deterjan bölmesine ilave ediniz. Ve makinenizi yüksek dereceli ısıda çalıştırınız.