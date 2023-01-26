Kanal D herkesi çileden çıkardı.. Bir dizi bitti bir dizi başlıyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi final yaparken yeni bir TV dizisi başlıyor. Kanal D seyircisi isyanda

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Kanal D herkesi çileden çıkardı.. Bir dizi bitti bir dizi başlıyor

Arka Sokaklar dizisi için Kanal D final kararı verdi. 17 yıl boyunca yayınlanan dizi final yapmadan bitti. Bu durum Kanal D izleyicilerini çileden çıkardı.

İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI

Arka Sokaklar dizisinin final yaptığına yönelik iddialar vardı. Ancak yapım şirketi iddiaları doğrulamamıştı. Bugün basında yer alan haberlerde ise iddiaların doğrulandığı görüldü.

OYUNCULARDA TEPKİLİ

Arka Sokaklar dizisinin final yapmasına sadece seyirciler değil oyuncularda tepki gösterdi. Kanal D tepkilere aldırış etmezken yeni bir dizi için hazırlıklara başladı.

İLK TANITIM BİLE YAYINLANDI

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı. 

Birsen Altuntaş'ın kişisel internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Most Yapım'ın yeni iddialı dizisi "Veda Mektubu"nun ilk tanıtımı yayınlandı.

Kanal D herkesi çileden çıkardı.. Bir dizi bitti bir dizi başlıyor - Resim : 1

Veda Mektubu dizisi Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’dan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor. Kanal D’nin Most Yapım imzalı dizisinin ilk tanıtımı Camdaki Kız’ın reklam arasında yayınlandı.

Dizide yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişecek. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.

 OYUNCU SEÇİMLERİ SÜRÜYOR

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Kadrosu yıldızlarla dolu olan ''Veda Mektubu'' dizisinin oyuncu seçimi sürüyor. Kadroda genç yeteneklerin yanı sıra bir çok ünlü isme de yer verilecek. 

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