Demlik ve kettle için temizlik tüyosu; 2 dakikada kireç lekelerini siliyor

Demlik ve kettle kireçlendiği zaman bir çok kişi ya çöpe atıyor yada kimyasal ürünler kullanarak oluşan kireçleri temizleme yolunu tercih ediyor.

Oysa kimyasal ürünler çok zararlı.

Başlıca bir çok hastalığın nedeni hayatımızdaki kimyasal ürünlerdir. Demlik ve kettle temizliğinde işinize yarayacak bazı ipuçlarını sizler için derledik. Öğrendiğiniz bu bilgilerden sonra kimyasal ürünlere artık para vermeyeceksiniz.

İLK KURTARICIMIZ SİRKE

1 çay kaşığı kadar sirkeyi çaydanlığın içine döküyoruz. Ardından 1 yemek kaşığı, eğer kireçlenme çoksa 2 yemek kaşığı sofra tuzunu sirkenin üzerine ilave ediyoruz. 10 dakika kadar bekleterek kirecin ortadan kaybolmasını sağlıyoruz. Eriyen kireç, suya dağılacağı için bulaşık süngeri yardımı ile çaydanlığı iyice yıkamamız gerekiyor. Yaklaşık iki dakika sonra kireçten eser kalmadığını görüyoruz.

KİREÇ NASIL ÖNLENİR?

Demlik ve kettle en çok kullandığımız ürünlerin başında geliyor demiştik. Bu iki ürünün kireçlenmesini önlemek aslında çok basit.

Türkiye'deki çeşmeden akan sular genelde kireçli. Bu yüzden çay yaparken veya yemek yaparken kireçli su yerine içme suyu sağlık açısından daha faydalı.

Hiç bir uzman zaten çeşme suyuyla çay yapılmasını tavsiye etmiyor. Çeşme suyuyla yapılan çay veya kahve çok lezzetsiz oluyor.