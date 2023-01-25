Pirinç pişirirken gözden kaçan hata.. Tüm besin değeri yok oluyormuş

Pirinç pilavı, Türk mutfağındaki en lezzetli yemeklerdendir. Pilav pişirirken herkesin bilmesi gereken önemli bir uyarı var.

AŞÇILAR UYARDI

Pirinç pilavı yaparken çok dikkatli olmakta fayda var. haber7'de yer alan bir içerikte; Pirinçle ilgili ezber bozacak bir gerçek paylaşıldı. Pilavınız yeterince lezzetli oluyorsa, pilav pişirme şeklinizde hiçbir problem olduğunu düşünmüyorsunuzdur. Ancak yapılan araştırmaya göre, pilavı yanlış pişiriyor olabilirsiniz. Uzmanlar, pilav pişirirken yeteri kadar su kullanmamanın kalp krizi, kanser ve daha pek çok hastalığa neden olduğunu söylüyor. Pirinç pilavı yaparken dikkat etmelisiniz.

ZEHİR TEHLİKESİNİ KİMSE BİLMİYOR

Pirinci bol suda pişirmek, tahılları arsenikten arındırarak her türlü kimyasal zehirlenme ihtimalini önlüyor. Pirinci bir gece önceden suda bekletmek toksin seviyesini %80'e kadar azaltıyor.

PİRİNÇTEKİ ARSENİK TEHLİKESİNE DİKKAT

Arsenik, endüstriyel atıklar ve geçmişte kullanılan böcek ilaçları yoluyla pirince bulaşıyor. Profesör Andy Meharg, pilavı 3 farklı şekilde pişirerek kimyasal seviyesini test etti.

İlk olarak 2'ye 1 oranında su kullandı. Pişirme sırasında su tamamen emildi. Su oranını 5'e yükseltmek arsenik seviyesini yarıya kadar düşürürken, bir gece önceden ıslatmak toksinin çoğunu yok etti.

YAPILAN BU HATAYA DİKKAT

Öte yandan Gerçek Gündem'in derlediği habere göre; Pirinç pilavı yaparken pirinçlerin su önünde yıkanması arseniklerin temizlenmesine yetmiyor. Pirinçleri mutlaka 1 gece önceden suda bekletmek gerekiyor. Bazı kişiler akan suyun altında pirinçleri yıkayıp ardından pilav pişiriyor. Oysa bu uygulama çok tehlikeli. Hiç bir aşçı ve beslenme uzmanı önermiyor.