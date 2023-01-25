Kanal D isyan ettirdi! Reyting rekortmeni diziden apar topar veda

17 yıl boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanan TV dizisi ''Arka Sokaklar'' bir süre önce yayına ara vermişti. Şimdi de diziden bir veda haberi geldi. Kanal D seyircileri gelen ayrılık haberiyle yıkıldılar..

Kanal D isyan ettirdi! Reyting rekortmeni diziden apar topar veda

Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan ''Arka Sokaklar '' dizisinden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Dizi 17 yıl boyunca yayındaydı.

Beklenmedik bir şekilde diziye ara verildi. Bu durum büyük tepkiye yol açtı. Seyirciler ''Arka Sokaklar'' dizisinin ne zaman ekrana geri döneceğini merak ederken henüz dizi tekrar yayına başlamış değil.

İnternetteki tekrar bölümleri bile izlenme rekorları kıran ''Arka Sokaklar'' dizisinin yayın tarihindeki belirsizlik devam ediyor. tv100 ekibinde Birsen Altuntaş yayınladığı haberde; Arka Sokaklar seyircilerini yıkıma uğratacak bir gelişmeyle ilgili detayları paylaştı. 

Arka Sokaklar dizisine projenin mimarı Türker İnanoğlu’nun isteği üzerine 45 gün ara verilmiş ancak bu ara daha sonra uzatılmıştı. Yapım şirketi Erler Film de bu nedenle ekipten iş bulanların ayrılabileceğini açıklamış, dizi tekrar çekilirse de yeni oyuncularla yola devam edileceğini belirtmişti. Son gelen haberlere göre dizinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin projeye veda etti.

Kanal D isyan ettirdi! Reyting rekortmeni diziden apar topar veda - Resim : 1

SEYİRCİLER BÜYÜK YIKIM YAŞADI

“Kuş Uçuşu” dizisinde de konuk oyuncu olan usta aktör, 17 yıl rol aldığı “Arka Sokaklar” dizisiyle yaptığı sözleşmeyi de feshetti ve yeni gelecek projeleri değerlendirme kararı aldı. Öte yandan ''Arka Sokaklar'' dizisinin başka bir kanalla anlaştığı da öne sürülmüştü. Ancak iddialar doğrulanmadı. 

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