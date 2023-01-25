Nurgül Yeşilçay herkesi yıkmıştı.. İyi haber nihayet geldi

Türkiye'nin en çok sevilen isimlerinden biri olan Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz yıl talihsiz bir kaza geçirmişti. Nurgül Yeşilçay bu kaza sonrasında setlere ara vermek zorunda kalmıştı.

Televizyon ekranlarına ara veren Nurgül Yeşilçay aldığı bu kararla hayranlarını yıkmıştı. Nihayet güzel haber geldi.

Bomba gibi bir diziyle Nurgül Yeşilçay geri dönüyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak dizinin kadrosuna üstelik peş peşe ünlü isimler dahil oluyor.

Kadrosu yıldızlar geçidine dönen diziye iki oyuncu daha katıldı.

tv100 ekibinden Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Veda Mektubu dizisi Kanal D’nin merakla beklenen dizilerinin başında geliyor. Yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği dizide Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar başlıca rolleri paylaşıyor. Alanur ve Ziya’nın yıllar sonra yolları çocukları yüzünden tekrar birbirlerinin hayatlarına girme süreçlerini konu alan dizinin ekibine 2 yeni oyuncu katıldı.

Oğuzhan Şener dizide Alanur’un (Nurgül Yeşilçay) kızı Beste’nin (Hazar Motan) kocası rolüyle “Hakan” karakterine hayat verecek.

Elif Çakman da ailenin yanında büyümüş, yıllardır onlara emektarlık yapan “Zühre” karakterini oynayacak.

Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yönettiği dizinin hikayesini Gamestory’nin senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme alıyor. Dizide ayrıca Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova rol alıyor.

DİZİ KAÇ SEZON?

Öte yandan Nurgül Yeşilçay'ın başrollerindeki diziye şimdilik tek sezon onayı verildi. Dizinin beklenen ilgiyi görmesi durumunda gelecek sezonda da devam edeceği konuşuluyor.