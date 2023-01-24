ATV'nin en iyi dizisiydi.. Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları yıkılacak

ATV ekranlarında yayınlanan TV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da bomba bir ayrılık yaşandı. Bu vedalar Cezayir-Leyla hikayesinde her şeyi alt üst edecek.

ATV'nin en iyi dizisiydi.. Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları yıkılacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yerine yayınlanmaya başlayan ''Ben Bu Cihana Sığmazam'' dizisinde beklenmedik gelişme. Dizinin kadrosunda değişiklik yapılacak. Bu kapsamda bazı vedalar yaşanacak. Her dizide olduğu gibi kuşkusuz ''Ben Bu Cihana Sığmazam'' dizisinde de ayrılıklar aslında çok normal. 

Ancak bir sorun var; Dizide yaşanan bu veda her şeyi alt üst edecek türden olacak.

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil Altan'ın başrolünde yer aldıkları Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ziya Kürküt ile Burcu Binici projeye veda ediyor..

ATV'nin en iyi dizisiydi.. Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları yıkılacak - Resim : 1

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre;  ''Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi gelecek sezonda da devam edecek. Ancak  ''Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin kadrosunda bazı değişiklikler yaşanacak.

VEDALARLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hain olduğu ortaya çıkan Bekir diziye veda edecek. Bekir, Leyla'nın ağabeyiydi ve Ziya Kürküt tarafından oynanıyordu.

Veda edecek bir diğer isim ise Burcu Binici olacak. Binici dizide Bekir'in eşi Meltem'i oynuyordu.

YENİ KATILIMLAR OLACAK 

ATV yönetimi bu dizi için dev bütçeler harcıyor. Bu kapsamda da ''Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin kadrosuna yakın bir zamanda çok daha iddialı oyuncular katılacak.

Bu kapsamda da görüşmelerin oyuncularla devam ettiği öğrenildi.

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