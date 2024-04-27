Arda Güler, Real Madrid'deki yerini sağlamlaştırdı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ilk defa ligde ilk 11'de şans verdiği Arda Güler'in golüyle deplasmanda Real Sociedad'a karşı aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından düzenlediği basın toplantısında, Arda ile ilgili gelen sorulara "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak." dedi.

"Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var." değerlendirmesini yapan Ancelotti, "Çok iyi çalıştı. Yavaş yavaş baş aktör olarak sahneye çıkacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA