Arda Güler ilk kez 11'de: Real Madrid'te ilk golünü attı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez bir La Liga maçına 11'de çıkan Arda Güler tarihe geçti. Milli futbolcu, 29. dakikada ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Arda Güler, Real Sociedad-Real Madrid maçına ilk 11'de başladı. Arda’nın sahaya çıktığı karşılaşma saat 22.00'de başladı. Karşılaşma Exxen ve S Sport kanallarından yayınlanıyor. 15. dakikada sarı kart gören Arda Güler, 29. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

BU SEZON LİGDE TOPLAM 36 DAKİKA SÜRE YER ALDI

Bu sezon ligde 5 maçta 36 dakika süre alan milli yıldız Arda, 1 gol atmıştı.

La Liga'da Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona'nın 11 puan önünde lider durumda.

33. hafta maçları öncesine Real Madrid 81 puanla lider, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Real Sociedad ise 51 puanla 6. sırada bulunuyor.

ANCELOTTI: ARDA SÜRE ALMAYA LAYIK

Real Sociedad maçından önce konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda hakkında, "İyi durumda. Uzun zamandır hazır durumda ama fırsat bulamadı. Oynadığımız maçlar çok çekişmeliydi. Arda maçta süre almaya layık." ifadelerini kullanmıştı.