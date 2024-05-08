Milli Eğitim Bakanı Tekin'den İbrahim Oktugan'ın vefatıyla ilgili açıklama

Eyüpsultan'da lisede yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından silahla vurulan okul müdürü hayatını kaybetmesine üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, paylaşım yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den İbrahim Oktugan'ın vefatıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslektaşlarından İbrahim Oktugan'ın menfur bir saldırı sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meslektaşımız İbrahim Oktugan'ın uğradığı menfur saldırı sonucu vefatını büyük bir teessürle örendim. Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan'a yüce Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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