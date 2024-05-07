Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması: "Helal paramızı gidip bankaya verdik"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Seçil Erzan ile ilgili konuştu. Turan, "Bel altı iddialardan rahatsızım, biz helal paramızı gidip bankaya verdik. Karşılığında imzalı kağıt aldık." ifadelerini kullandı.

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Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması: "Helal paramızı gidip bankaya verdik"

Banka müdürü Seçil Erzan, yüksek kar getirili "Fatih Terim fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanıyor.

Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuş programına konuk olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Seçil Erzan dosyası hakkında konuştu.

"BELALTI İDDİALARDAN RAHATSIZIM"

Turan, Seçil Erzan ile yaşananlar hakkında şunları söyledi:

"Seçil Erzan ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Beni tanıyanlar bilir, benim parayla eğilecek başım yok. Yine çalışır yine kazanırım. Geçmiş olsun nezakettir, herkese tavsiye ediyorum. Bir mağduriyet var, bankanın da insanların da mağduriyeti var. Uygun şekilde çözülsün. Ben belaltı iddialardan rahatsızım.

"GEÇMİŞ OLSUN DEMEK NEZAKETTİR"

Yoksa biz götürdük helal paramızı verdik bankaya. Mağduriyet var ortada ve mağduriyette karşılıklı kibar olmak lazım. Sen para kaybetsen ben bir şeye ihtiyacın var mı, geçmiş olsun derim. Dalga geçmem. Ben Göztepe taraftarını çok seviyorum ama ilk fırsatta Seçil Erzan dediler. Bana bir şey olmaz ben çalışır kazanırım. Ama ricam, geçmiş olsun demek nezakettir.”

“BİZ MAĞDURUZ”

"Anlatıldığı gibi fahiş faizler gibi bir şey yok. Bizim paralarımız, çocukluğumuzdan beri tırnaklarımızla kazandığımız helal paramız. Bize verilen kağıtlar, bankanın içinde verilmiş kaşeli kağıtlar. Öyle 'Bire 300 verilmiş' gibi bir durum yok. Pandemi döneminde dolardan kim ne kadar kazandıysa öyleydi. Bize burada çok haksızlık ediyorlar. Anlatıldığı gibi değil. Bu ülkede biz yıllarca elden para alıp dekonta imza attık futbolculuk döneminde. Şunu söylemek istiyorum: Bu kadın, 15 sene boyunca başarı hikayesi olarak bankanın sosyal medyasında duran, bankanın çok güvendiği ve İstanbul'un göbeğinde şube müdürlüğü yapmış birisi. Ben ilk günden son güne şunu söylüyorum: Bankanın yöneticilerinin bir suçu olmayabilir ama bu bankanın çalışanının sorumluluğuna girer. Her şeyi geçtim, biz mağduruz. Para kaybettik."

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