Arda Güler takım arkadaşlarıyla halay çekti!

Real Madrid'de forma giyen Milli futbolcu Arda Güler, takım arkadaşlarıyla birlikte mangal yakıp, keyif yaptı. Mangal keyfinin ardından Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti.

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Milli futbolcu Arda Güler, dün gece kazanılan El Clasico zaferinin ardından evinde yakınları ile bir araya geldi. Real Madrid'den takım arkadaşları Brahim Diaz ve Valverde'nin de katıldığı organizasyonda Arda'nın ailesi ve dostları da yer aldı.

Arda Güler takım arkadaşlarıyla halay çekti! - Resim : 1

Genç oyuncu mangal yakarak, takım arkadaşlarına çiğ köfte ikram etti.
Daha sonra takım arkadaşlarıyla masa tenisi oynayan Arda, eğlenceli anlar yaşadı.

Arda Güler takım arkadaşlarıyla halay çekti! - Resim : 2

Arda Güler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havuz başında çalınan türkü ile birlikte halay çektikleri anlar ise beğeni topladı.

Arda Güler takım arkadaşlarıyla halay çekti! - Resim : 3

Arda, düzenlenen etkinliğe katılanlarla birlikte toplu çekilen fotoğrafı ise 'Aile' notuyla paylaştı.

Arda Güler takım arkadaşlarıyla halay çekti! - Resim : 4

Ancelotti'den Arda Güler müjdesi: Kısa süre içinde...Ancelotti'den Arda Güler müjdesi: Kısa süre içinde...Spor

Kaynak: İHA

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