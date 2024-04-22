EuroLeague Play-off'u öncesi ortalık kızıştı: Monaco'dan Fenerbahçe'ye Tweety'li gönderme
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Play-off'unda karışılacağı Monaco, kedi Sylvester ve civciv Tweety'li çizgi filmden esinlenerek Sarı lacivertlilere gönderme yaptı.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonu 6. bitirerek, play-off etabına doğrudan katılma hakkı kazanmıştı.
Fenerbahçe, Fransa temsilcisi AS Monaco ile eşleşmişti.
Üç maç kazanan takımın Final Four vizesi alacağı serinin ilk iki maçı Monaco'nun ev sahipliğinde Fransa'da oynanacak. Seride üçüncü maç ve gerekmesi halinde oynanacak dördüncü karşılaşmaya ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliğinde oynanacak.
Play-off'lar öncesi "Bu, Berlin'e giden yolun başlangıcı! Şimdi gökyüzüne bakın, Sarı Kanaryalar geliyor!" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.
This is the beginning of the road to Berlin!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) April 21, 2024
Look at the sky now, the Yellow Canaries are coming! ✨#YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/DgXMWqv7kV
MONACO: SARI KANARYALARI BEKLİYORUZ
Bu paylaşıma Monaco'dan göndermeli bir başka paylaşım geldi.
Kedi Sylvester ve civciv Tweety'li çizgi filmden esinlenerek bir gönderme yapan Monaco, "Sarı Kanaryalar'ı bekliyoruz" dedi.
We are waiting for the Yellow Canaries 😌🇲🇨 https://t.co/xeH99eSyFl pic.twitter.com/arny9ceb12— AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) April 22, 2024
MAÇ TAKVİMİ
İki kulübün play-off maç takvimi ise şöyle:
1. Maç: AS Monaco – Fenerbahçe Beko (24 Nisan Çarşamba 20.00)
2. Maç: AS Monaco – Fenerbahçe Beko (26 Nisan Cuma 20.00)
3. Maç: Fenerbahçe Beko - AS Monaco (1 Mayıs Çarşamba 20.45)
4. Maç: Fenerbahçe Beko - AS Monaco (gerekmesi halinde - 3 Mayıs Cuma 20.45)
5. Maç: AS Monaco - Fenerbahçe Beko (gerekmesi halinde – müsabaka takvimi daha sonra açıklanacaktır)
Kaynak: Gerçek Gündem