EuroLeague Play-off'u öncesi ortalık kızıştı: Monaco'dan Fenerbahçe'ye Tweety'li gönderme

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonu 6. bitirerek, play-off etabına doğrudan katılma hakkı kazanmıştı.

Fenerbahçe, Fransa temsilcisi AS Monaco ile eşleşmişti.

Üç maç kazanan takımın Final Four vizesi alacağı serinin ilk iki maçı Monaco'nun ev sahipliğinde Fransa'da oynanacak. Seride üçüncü maç ve gerekmesi halinde oynanacak dördüncü karşılaşmaya ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliğinde oynanacak.

Play-off'lar öncesi "Bu, Berlin'e giden yolun başlangıcı! Şimdi gökyüzüne bakın, Sarı Kanaryalar geliyor!" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

This is the beginning of the road to Berlin!



Look at the sky now, the Yellow Canaries are coming! ✨#YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/DgXMWqv7kV — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) April 21, 2024

MONACO: SARI KANARYALARI BEKLİYORUZ

Bu paylaşıma Monaco'dan göndermeli bir başka paylaşım geldi.

Kedi Sylvester ve civciv Tweety'li çizgi filmden esinlenerek bir gönderme yapan Monaco, "Sarı Kanaryalar'ı bekliyoruz" dedi.

We are waiting for the Yellow Canaries 😌🇲🇨 https://t.co/xeH99eSyFl pic.twitter.com/arny9ceb12 — AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) April 22, 2024

MAÇ TAKVİMİ

İki kulübün play-off maç takvimi ise şöyle:

1. Maç: AS Monaco – Fenerbahçe Beko (24 Nisan Çarşamba 20.00)

2. Maç: AS Monaco – Fenerbahçe Beko (26 Nisan Cuma 20.00)

3. Maç: Fenerbahçe Beko - AS Monaco (1 Mayıs Çarşamba 20.45)

4. Maç: Fenerbahçe Beko - AS Monaco (gerekmesi halinde - 3 Mayıs Cuma 20.45)

5. Maç: AS Monaco - Fenerbahçe Beko (gerekmesi halinde – müsabaka takvimi daha sonra açıklanacaktır)

Kaynak: Gerçek Gündem