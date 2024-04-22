EuroLeague Play-off'u öncesi ortalık kızıştı: Monaco'dan Fenerbahçe'ye Tweety'li gönderme

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Play-off'unda karışılacağı Monaco, kedi Sylvester ve civciv Tweety'li çizgi filmden esinlenerek Sarı lacivertlilere gönderme yaptı.

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EuroLeague Play-off'u öncesi ortalık kızıştı: Monaco'dan Fenerbahçe'ye Tweety'li gönderme

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonu 6. bitirerek, play-off etabına doğrudan katılma hakkı kazanmıştı.

Fenerbahçe, Fransa temsilcisi AS Monaco ile eşleşmişti.

Üç maç kazanan takımın Final Four vizesi alacağı serinin ilk iki maçı Monaco'nun ev sahipliğinde Fransa'da oynanacak. Seride üçüncü maç ve gerekmesi halinde oynanacak dördüncü karşılaşmaya ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliğinde oynanacak.

Play-off'lar öncesi "Bu, Berlin'e giden yolun başlangıcı! Şimdi gökyüzüne bakın, Sarı Kanaryalar geliyor!" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

MONACO: SARI KANARYALARI BEKLİYORUZ

Bu paylaşıma Monaco'dan göndermeli bir başka paylaşım geldi.

Kedi Sylvester ve civciv Tweety'li çizgi filmden esinlenerek bir gönderme yapan Monaco, "Sarı Kanaryalar'ı bekliyoruz" dedi.

MAÇ TAKVİMİ

İki kulübün play-off maç takvimi ise şöyle:

1. Maç: AS Monaco – Fenerbahçe Beko (24 Nisan Çarşamba 20.00)
2. Maç: AS Monaco – Fenerbahçe Beko (26 Nisan Cuma 20.00)
3. Maç: Fenerbahçe Beko - AS Monaco (1 Mayıs Çarşamba 20.45)
4. Maç: Fenerbahçe Beko - AS Monaco (gerekmesi halinde - 3 Mayıs Cuma 20.45)
5. Maç: AS Monaco - Fenerbahçe Beko (gerekmesi halinde – müsabaka takvimi daha sonra açıklanacaktır)

Kaynak: Gerçek Gündem

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