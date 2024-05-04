Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Yol çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

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Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Yol çöktü

Bodrum ilçesi, Torba-Gündoğan kara yolu Torba Kavşağı istikametinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yolda çökme oluşurken tonlarca su çevreye yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve polis ekipleri, bölgede güvenlik tedbir amaçlı yolu trafiğe kapattı.

Belediye ekipleri, hatta onarım çalışması yapmak için harekete geçti.

Kaynak: AA

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