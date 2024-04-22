Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için açıklama

Bazı kulüp başkanlarıyla beraber TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye ziyaret eden Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hoş olmayan bir olay oldu. Kulüpler Birliği, Cuma günü sadece 3 kulübün onayladığı bir metni yayınladı. Galatasaray'ın okumasına dahi fırsat verilmedi.

Kulüpler Birliği ile, TFF'yi erken seçime götürmek için imza toplamanın uygun olduğu kararı aldık.

TFF, seçim tarihi olan 18 Temmuz'u değiştirmek niyetinde olmadığını söyledi.

Müzakareyle çözülebilecekken bu yayınlanan bildiri nedeniyle süreç sıkıntıya girdi. Büyükekşi hazır olduklarını ve kamuoyu duyurusunun şık olmadığını söyledi. Kulüpler Birliği'nin bundan sonraki duyuruları mütabakatla yapmasında fayda var. Müzakere edilmeden koyulması bazı şeylere zarar veriyor."