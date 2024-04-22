Yardımcı ve Hacıosmanoğlu'na rakip oldu: TFF başkanlığına bir aday daha!

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanlığı için bir kişi daha "adayım" dedi

Samsunspor Kulübü eski Başkanı İsmail Uyanık, bugün bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Kendisine yöneltilen istek ve ısrarlara daha fazla kayıtsız kalamadığını ifade eden Uyanık, bundan sonraki süreci TFF başkanlığına aday adayı olarak değerlendireceğini ifade etti.

Uyanık, adaylık için gerekli imza konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünmediğini belirterek, bu süreçte Şenez Erzik, Celal Doğan, Tanıl Bora, Ersun Yenal, Mehmet Sepil, Osman Kolsuz, Abdullah Kiğılı, Mahmut Özgener, Metin Tekin, Faruk Özhak, Tuhrul Akşar, Tolga Aytöre, Hilmi Keskin ve Alp Yalman gibi futbol adamlarının birçoğu ile görüştüğünü, görüşmedikleri ile de yakın zamanda istişare yapacağını açıkladı.

'TÜRK FUTBOLUNUN BAŞARILI OLMASI İÇİN ADAY ADAYI OLDUM'

Türk futbolunda yaşanan sorunları gidermek adına aday adayı olduğuna değinen İsmail Uyanık, “Bu zamana kadar hiç ilgilenmediğim futbol üst yönetimi ile ilgili Samsunlu gençlerin, futbolseverlerin, teşvik ve ısrarı sonrası futbolla helalleşmek, ömrümü vakfettiğim futbol yöneticisi olmanın getirdiği futbola yönelik saygım gereği bana yapılan bu teklifi ve ısrara daha fazla duyarsız kalamamaya karar verdim. Bugün itibarıyla TFF’nin yapacağı önümüzdeki seçimlerde başkanlığa aday adaylığımı açıklıyorum. Neden aday adaylığı? Aday olmak için 140 ya da 60 adet imza toplanması gerekiyor. Bu sayı dönemine göre değişiyor. Bizim TFF başkanlığına aday olmamız bir tek ben olarak değil; Şenez Erzik’lerin, Celal Doğan’ların, Tanıl Bora’ların, Ersun Yenal’ların, Mehmet Sepil’lerin, Osman Kolsuz’ların, Abdullah Kiğılı’ların, aday olmazsa Mahmut Özgener, Metin Tekin, Faruk Özhak, Tuhrul Akşar, Tolga Aytöre, Hilmi Keskin, Alp Yalman gibi isimlerle ama kurullarda ama yönetimde ama istişare kurulunda geçmişte futbol performansını test ettiğim ve futbol bilgisi ile duruşuna çok inandığım bu duayenlerle birlikte yürümek niyeti ile temiz futbol, futbol takımlarının başarılı olması, borçlardan, teknik iflastan kurtulmasını, milli takımın tekrar başarılı olmasını, takımlarımızın Avrupa şampiyonu olabilmesi gerektiğine inanlarla birlikte bunları yapacağıma inandığım için aday adayı olmaya karar verdim. İmza toplamayız, toplayamayız bunda sıkıntı yok. Onlar son işler. Bu bir süreç. Bu süreçte futbol adına doğruları, bildiklerimi tartışmak, kamuoyuna bu mesajları daha rahat verebilmek adına bu bir fırsat. Temiz, tarafsız ve özerk futbol yönetiminde istikrarlı düşüşü, istikrarlı çıkışa dönüştürmek adına neler yapılması gerektiğini ifade edebileceğim bir fırsat olarak görüyorum” dedi.

ADAYLIKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF'nin eski başkanı Servet Yardımcı da, TFF seçimlerinde aday olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: İHA