Ancelotti'den Arda Güler müjdesi: Kısa süre içinde...

Real Madrid’e transfer olmasının ardından bir türlü beklediği süreyi alamayan Arda Güler’le ilgili müjdeyi teknik direktör Carlo Ancelotti verdi.

3-2 kazanılan Barcelona maçının ardından açıklamalarda bulunan Ancelotti, maç için yaptığı değerlendirmelerde, "Maçın en iyi kısmı son dakikalardı (Gülerek). Jude Bellingham'ın golündeki kutlama muhteşemdi. Oyuncularımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Bellingham’a övgüler dizen Ancelotti, "Son bölümde Jude Bellingham'ın golüne dikkat çekmek isterim! Enerjimizin son damlasıyla gol atmayı başardık, unutulmaz bir haftaydı" diye konuştu.

Ancelotti, Arda Güler sorusu üzerine "Arda Güler kısa süre içerisinde oynayacağımız maçlarda süreler alacak" yanıtını verdi.

Ayrıca Arda’nın takımla birlikte sevinmemesinin de sorulduğu Ancelotti, "Görmedim. Her şeyi sakince değerlendirmeliyiz" dedi.