Ziraat Türkiye Kupası yarı finallerinin hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Ankaragücü - Beşiktaş maçını Ümit Öztürk yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının heyecanı yarın ve 24 Nisan Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da söz konusu karşılaşmaları yönetecek hakemleri duyurdu.
Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelelerinin hakemleri şöyle:
Yarın
20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Ümit Öztürk
24 Nisan Çarşamba
20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
Kaynak: İHA
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