Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında kendi rekorunu kırdı

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Karşılaşma, sarı-kırmızılı ekibin ikinci yarıda atağa geçmesiyle 3-0 sonuçlandı. Bu maçla birlikte Galatasaray, kendine ait bir rekoru da tazelemiş oldu.

Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında kendi rekorunu kırdı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise 3-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin gollerini Ziyech (55), Kerem Demirbay (64) ve Icardi (90+1) attı. Galatasaray bu galibiyetle puanını 93'e yükseltti.

Galatasaray, kendi üst üste kazanma rekorunu da geliştirdi ve ligde 15 maç üst üste kazanmış oldu.

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