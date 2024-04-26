Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında kendi rekorunu kırdı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise 3-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin gollerini Ziyech (55), Kerem Demirbay (64) ve Icardi (90+1) attı. Galatasaray bu galibiyetle puanını 93'e yükseltti.

Galatasaray, kendi üst üste kazanma rekorunu da geliştirdi ve ligde 15 maç üst üste kazanmış oldu.