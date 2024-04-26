Futbol yorumcusu Ali Ece'den AKP'ye 'ıstakoz' üzerinden sert tepki

Ünlü futbol yorumcusu Ali Ece, Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'in mütevazı karakteri üzerinden "ıstakoz" hatırlatması yaptı ve AKP'yi üstü kapalı olarak eleştirdi.

Futbol yorumcusu Ali Ece'den AKP'ye 'ıstakoz' üzerinden sert tepki

Sosyal medyada olay olan "ıstakoz" paylaşımına tepkiler gelmeye devam ediyor. AKP içinde de rahatsızlığa yol açan "ıstakoz" paylaşımına futbol yorumcusu Ali Ece'den de tepki geldi.

YouTube'da yayın yapan Vole kanalının "İkili Mücadele" programında konuşan ünlü futbol yorumcusu Ali Ece, "Mertens çok özel oyuncu ama onun da bir özelliği en mütevazı oyunculardan biri olması. Mertens'i ortamda görüyorsun yeni oyuncu geliyor Sergie Aurier diyor ki 'Parti yaptınız mı oğlum.' kazandıktan sonra... Bizim kafadan, halk yıldızı adam. Süperstar, kazandığı para acayip ama Mertens gidip insanın gözüne soka soka ıstakoz yemez. 'Türkiye'de ekonomik durum kötü.' der." dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Ramazan Bayramı tatilinde Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozun fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşması uzun süre siyasetin gündemini meşgul etti.

İsrail ekibi Maccabi'den Ergin Ataman'a maç sonu tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceğiz İsrail ekibi Maccabi'den Ergin Ataman'a maç sonu tehdit
Kilolarca ödemi yok ediyor! 1 bardak tüketildiğinde bağırsakları makine gibi çalıştırıyor Kilolarca ödemi yok ediyor! 1 bardak tüketildiğinde bağırsakları makine gibi çalıştırıyor
Beşiktaş'ta derbi öncesi kötü haber! Beşiktaş'ta derbi öncesi kötü haber!
Şikayet etmeye bayılan 3 burç! Sürekli şikayet eder ve çevreleriyle sürekli uğraşırlar Şikayet etmeye bayılan 3 burç! Sürekli şikayet eder ve çevreleriyle sürekli uğraşırlar
ÇOK OKUNANLAR
Valilik duyurdu: İstanbul'da pazar günü dışarı çıkacaklar dikkat! İstanbul'da pazar günü dışarı çıkacaklar dikkat!
Haziran ayına kadar köşeyi dönecek 4 burç: Bir anda zengin olacaklar! Haziran ayına kadar köşeyi dönecek 4 burç
Denizli'de bir baba "Kızım öldü, nerede devlet, nerede CHP" deyince Özel konuşmasını yarıda kesti: Senin acın benim acım Özgür Özel acılı bir babanın feryadını duyunca konuşmasını yarıda kesti
Vahap Seçer'den MHP'li isme gündem olan torpil eleştirisi: Ülkü Ocakları diye parti elemanlarını belediyeye doldurmuşsunuz, yok öyle! "Ülkü Ocakları'nı belediyeye doldurmuşsunuz, yok öyle!"
"Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" demişti: Kılıçdaroğlu, o paylaşımı neden yaptığını açıkladı Kılıçdaroğlu, o paylaşımı neden yaptığını açıkladı