İsrail ekibi Maccabi'den Ergin Ataman'a maç sonu tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceğiz

Turkısh Airlines EuroLeague Play-off 2. maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, dün evi OAKA'da Maccabi Tel Aviv'i ağırladı.

İlk maçta kaybettiği rakibine ikinci maçta diş geçiren Panathinaikos, mücadeleden 95-79 galip ayrıldı ve seride durumu 1-1'e getirdi.

Maç sonu iki takım arasında ufak çaplı bir gerginlik yaşandı ve bu gerginlik soyunma odasına kadar taşındı.

Soyunma odası koridorunda Maccabi teknik ekibinden birinin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği öne sürüldü.

Karşılaşma bitimi açıklama yapan Ataman, "Maccabi teknik ekibinden birisi, 'İsrail’de görüşeceğiz, siyonistlerin sana ne yapacağını göreceğiz.' dedi" ifadelerini kullandı.

Ataman'ın sözlerinin tamamı şöyle:

“Her zaman koruduğum çok büyük bir organizasyonlardan birinin EuroLeague imajına zarar verdiğim için bana karşı açıklama yapması benim için çok garip. Eğer yanlış bir şey yaptıysam ve hakemler hakkında konuştuysam bunun cezası kurallarda var. Neden bana karşı bir açıklama yapıyorsunuz? Neden bazı insanları bana karşı kışkırtıyorsunuz? Şimdi ne oldu? Soyunma odasına giderken Maccabi teknik ekibinden birisi, kim olduğunu bilmiyorum çünkü akreditasyonu yoktu. Bana dedi ki: “İsrail’de görüşeceğiz, siyonistlerin sana ne yapacağını göreceğiz.” Hadi ama. Benim ismim Ergin Ataman. Panathinaikos’un ve Türkiye Milli Takımı’nın koçuyum. Bir Türk vatandaşıyım ve bana hiçbir şey yapamazsın.”

Kaynak: Gerçek Gündem