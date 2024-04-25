Göztepe efsanesine son görev

Önceki gün yaşamını yitiren Göztepe'nin efsane kadrosundan milli sağbek Mehmet Işıkal (K. Mehmet-Papi) bugün ikindi vakti Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Göztepe'nin 60'lı ve 70'li yıllarından futbolcu arkadaşları Cenap, Nihat, Okyay, Ulvi, Fuji Mehmet, Ercan ve çok sayıda isim ile Göztepe Müze Müdürü Adil Artuner, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve önceki Konak Belediye Başkanları Abdül Batur ve Hakan Tartan'ın yanında futbol dünyasından ve Göztepe camiasından pekçok kişi Papi Mehmet'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Göztepe SK Başkanı Rasmus Ankersen ile YK Üyesi Mehmet Sepil ve TFF de çelenk gönderenler arasındaydı.

Taziyeleri tabutuna Göztepe bayrağı serilen ve 2 numaralı, sırtında K. Mehmet yazan forma konulan Papi Mehmet'in oğulları Murat, Burak ve Uğur kabul etti.

Kaynak: Gerçek Gündem