Beşiktaş'ta derbi öncesi kötü haber!

Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Derbi öncesi Beşiktaş'ta 5 futbolcudan kötü haber geldi.

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Beşiktaş'ta derbi öncesi kötü haber!

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

BEŞİKTAŞ'TA KÖTÜ GEÇEN BİR SEZON

Bu müsabaka öncesi 33 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi sonucu topladığı 51 puanla dördüncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, kötü geçen bir sezonda taraftarına derbi galibiyeti elde edebilmek için sahaya çıkacak.

Beşiktaş'ta derbi öncesi kötü haber! - Resim : 1

BEŞİKTAŞ'TA 5 FUTBOLCUDAN KÖTÜ HABER

Beşiktaş'ta ameliyat edilen Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları süren Bahtiyar Zaynutdinov, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan ise Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe’nin şans vermesi durumunda ezeli rekabette oynayabilecek. Ayrıca tecrübeli sağ bek Jonas Svensson da sarı kart cezası sebebiyle yarın takımını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular, derbide kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAR TOPRAKTEPE'NİN İLK DERBİSİ

Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe, yarın oynanacak Fenerbahçe müsabakasıyla Beşiktaş'ta takımın başındaki 6. maçında çıkacak. 4'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 müsabakada görev alan teknik adam, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Topraktepe, ayrıca kariyerinde futbol A takımı çalıştırıcısı olarak ilk kez de derbi heyecanı yaşayacak.

BEŞİKTAŞ, KADIKÖY'DE SON 3 MAÇI KAYBETMEDİ

Beşiktaş, Fenerbahçe ile Süper Lig’de oynadığı son 3 deplasman maçında mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, rakibini 2020-2021 sezonunda 4-3, 2022-2023 sezonunda da 4-2’lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. İki takım arasında 2021-2022 sezonunda oynanan derbi ise 2-2’lik eşitlikle tamamlanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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