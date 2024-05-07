Erdoğan 'itibar suikastına geçit vermeyin' diyerek talimat verdi: AKP'de trol temizliği başlıyor

AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla trolleri mercek altına aldı. Kulis bilgisine göre, hesaplar tek tek tespit edildi, hepsi yakın takibe alındı.

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Erdoğan 'itibar suikastına geçit vermeyin' diyerek talimat verdi: AKP'de trol temizliği başlıyor

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimlerinin ardından önümüzdeki dönemin yol haritası için çalışmalarını sürdüren AKP, sosyal medyadaki trol ve bot hesaplara tedbir arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadaki linç girişimlerine karşı tedbir alınması konusunda talimat verdi.

Erdoğan’ın, “Bizim görevlendirmediğimiz hiç kimse bizim adımıza konuşamaz, itibar suikastı yapamaz. Partinin kurumsal kimliğine ve kurmaylarına itibar suikastına geçit vermeyin. Böyle durumlara maruz kalan arkadaşlarımıza arka çıkın, lince fırsat vermeyin” dediği öğrenildi.

PARA KARŞILIĞI İTİBAR SUİKASTI

Parti kaynakları özellikle “X” üzerinden, onlarca hesabın para karşılığı, partinin kurumsal kimliğine ve kurmaylarına yönelik itibar suikastı gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini kaydetti.

YAKIN TAKİBE ALINDILAR

Parti kurmayları, “Kim yapıyor, hangi metotla yapıyor, hangi trolleri kullanıyor, kimin adına yapıyor, teknik incelemelerde bunlar ortaya çıkıyor. Planlı, programlı, para harcanarak ve bazı insanlar hedef alınarak yapılıyor. Bunları takip ediyoruz, edeceğiz de. Bu parti trollerin şekil verdiği bir parti değildir. AK Parti kurumsal ve köklü bir partidir. Herkes ne yaptığını bilmelidir. Konuyu çok ciddi takip ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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Erdoğan 'itibar suikastına geçit vermeyin' diyerek talimat verdi: AKP'de trol temizliği başlıyor AKP'de trol temizliği başlıyor