CHP’den Özgür Özel-Devlet Bahçeli görüşmesine ilişkin ilk değerlendirme

Geçen hafta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP lideri Özgür Özel, bugün saat 12.00’de Devlet Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret edecek.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ziyaretin amacının CHP’nin toplumdaki kutuplaşmaya karşı siyasette yeniden diyalog zeminini korumayı kendine misyon edinmesi olduğu belirtildi. Bu misyon dolayısıyla ziyaretlerin diğer partilerle de bir silsile olarak sürdürülmesi planlanıyor.

ÖZEL'LE GÖRÜŞTÜ: İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDEN ERDEM CHP'YE KATILACAK

CHP MYK toplantısına ara verildiği sırada Özel, eski İYİ Parti GİK üyesi Bahadır Erdem ile görüştü. İYİ Parti’den partinin “hür ve müstakil olma” kararı nedeniyle istifa eden Erdem’in yakın bir tarihte CHP’ye katılması bekleniyor.

ÖZEL, PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ ESKİŞEHİR VE AFYONKARAHİSAR’A GİDECEK

CHP lideri Özel’in, perşembe ve cuma günü Afyonkarahisar ve Eskişehir belediyelerine teşekkür ziyaretinde bulunması bekleniyor. Özel’in hafta sonu ise memleketi Manisa’da olacağı öğrenildi. Özgür Özel, 13 Mayıs Pazartesi günü ise Soma Maden Faciası’nın 10’uncu yılı dolayısıyla Soma’da anma törenlerine katılacak. CHP MYK toplantısının da 13 Mayıs günü Soma’da yapılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA