Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüştü: İsrail de gerekli adımı atmalı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinin ardından Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile gerçekleştirdi.

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Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüştü: İsrail de gerekli adımı atmalı

Erdoğan, Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinin ardından Hamas Siyas Büro şefi Haniye ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki çatışmaların sonlandırılması için ortaya konan çabalara dikkat çeken Erdoğan, Hamas'ın ateşkes önerisini olumlu bulduklarını ve İsrail'in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Hamas'ın Türkiye'nin telkinleriyle verdiği kararı olumlu bulduklarını ifade ederek, Batılı ülkeleri ve tüm tarafları, İsrail'e gereken baskıyı yapmaya çağırdı. Ayrıca, kabine toplantısında da Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, aynı adımın İsrail tarafından da atılması gerektiğini vurguladı ve tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırdı.

Erdoğan’ın X hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Kabine toplantımız öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Heniyye ile görüşmemizde Gazze’deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldık. Hamas’ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdik. Hamas’ın Türkiye’nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğumuzu ifade ettiğim görüşmede, İsrail’in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık. Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail’e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum.”

Erdoğan, kabine toplantısında da Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine ilişkin şunları söyledi:

“Bizim telkinlerimizle Hamas’ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalı. Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum.”

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