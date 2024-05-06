İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu başkanlığında ilk toplantı
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından partinin sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin ilk paylaşım yapıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında, partinin genel merkez ek binasındaki Başkanlık Divanı toplantısı, basına kapalı gerçekleşti.
'TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
İYİ Parti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, ''5. Olağanüstü Kurultayımızın ardından görevlerine başlayan Başkanlık Divanımız ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ülkemiz ve milletimiz için yürüdüğümüz bu yolda; tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.
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