Para milli yüzücüler Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

Portekiz'in Madeiara kentinde devam eden Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücüler Turgut Aslan Yaraman gümüş, Umut Ünlü ise bronz madalya kazandı.

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Para milli yüzücüler Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

Portekiz'in Madeira kentinde devam eden Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Türk milli yüzücüler büyük başarı elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Turgut Aslan Yaraman, erkekler S7 kategorisinde 50 metre serbest yüzmede 27.55'lik derecesiyle gümüş madalya kazanırken, Umut Ünlü ise erkekler S3 kategorisinde 200 metre serbest yüzmede 3.31.10'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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