Belçika'dan Ukrayna'ya F-16 Desteği: Maliyeti dondurulmuş Rus varlıklarıyla ödenecek

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Savunma Bakanı Ludivine Dedonder ile yaptığı basın toplantısında Ukrayna'ya gönderecekleri F-16 savaş uçaklarının maliyetinin dondurulmuş Rus varlıklarıyla ödeneceğini söyledi.

Belçika'da çok sayıda dondurulmuş Rus varlığı olduğunu anımsatan De Croo, "Bunun vergilerini Ukraynalılara vermek için kullanıyoruz ki kendilerini Ruslara karşı savunabilsinler. Yani uçakların parası Belçikalıların vergileriyle ödenmiyor." dedi.

Yıl bitmeden Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının gönderileceğini ifade eden De Croo, "Bu Ukrayna'nın savunması için büyük bir adım. Ülkemiz zaten F-16 koalisyonunun bir üyesiydi ve teslim edilen uçakların onarımından ve Ukraynalı pilotların eğitiminden sorumluydu. Ancak şimdi ülkemiz, Ukrayna'ya uçakları fiilen tedarik edecek sınırlı ülke grubuna katılıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA