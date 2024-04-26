ABD Savunma Bakanı Austin'den İsrail'e askeri yardım paketini onaylayan Biden'a teşekkür

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown'un Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık ek güvenlik yardımı sağlanacağı açıklandı.

Austin, bu yardım paketinin Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, topçu mühimmatı ve bakım desteği gibi alanlarda kullanılacağını belirtti.

Ukrayna'ya yapılacak söz konusu askeri yardım malzemelerinin ulaştırılmasının ABD’deki üretim endüstrisinin hızına bağlı olduğunu belirten Austin, bu paket ile sadece Ukrayna’nın savunmasına değil ABD’deki endüstrinin kapasitesine de yatırım yaptıklarını vurguladı.

Austin, Ukrayna'ya 61 milyar, İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onaylayan Kongre'ye ve ABD Başkan'ı Joe Biden'a da teşekkür etti.