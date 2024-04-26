Avrupa Birliği'nden Filistin'e 68 milyon avroluk insani yardım
Avrupa Birliği (AB), İsrail ordusunun abluka altına aldığı Gazze'de insani krizin artması doğrultusunda Filistin'e 68 milyon avro gönderildiğini duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada, Filistin'e 68 milyon avro insani yardım gönderildiği duyurdu.
Kararın, "Gazze'deki devam eden insani krizin kötüleşmesi ve sahadaki ihtiyaçların sürekli artması doğrultusunda" alındığı bildirildi.
Açıklamada 68 milyon avronun, halihazırda Gazze'de Filistinli sivillere insani yardım sağlayan kuruluşlara tahsis edileceği belirtildi.
Kaynak: AA