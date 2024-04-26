Netanyahu, UCM'ye meydan okudu: Boyun eğmeyeceğim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi hakkında yakalama kararı çıkaracağı haberlerine karşı meydan okudu. Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemeye 'boyun eğmeyeceğini' belirtti.

Netanyahu, UCM'ye meydan okudu: Boyun eğmeyeceğim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi hakkında yakalama kararı çıkaracağı haberlerine karşı X hesabından yaptığı paylaşımla, mahkemeye meydan okudu.

Netanyahu, X hesabında yaptığı paylaşımda, "Benim liderliğimde İsrail, kendini savunma hakkının UCM'nin girişimiyle sarsılmasına izin vermeyecek. Orta Doğu'nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin, liderleri ve askerlerinin yakalanması tehdidi kabul edilemez. Buna boyun eğmeyeceğiz." dedi.

İsrail'in "zafer yolunda ilerlemek ve kendisini savunmaktan vazgeçmeyeceğini" ileri süren Netanyahu, UCM'nin kararının "İsrail'in eylemlerini etkilemeyeceğini ancak vahşi terörizm ve kasıtlı saldırılara karşı mücadele eden tüm demokrasilerin liderlerini etkileyeceğini" savundu.

Kaynak: AA

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