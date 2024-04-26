Papa Franciscus, G7 Liderler Zirvesi'nde yapay zeka oturumuna katılacak

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 13-15 Haziran'da Borgo Egnazia'da ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konuları yayınladı.

Başbakan Meloni, yapay zekanın avantajlar barındırdığı kadar riskler de içerdiğini belirterek, yapay zekayı "çağın en büyük antropolojik sorunu" olarak niteledirdi. G7 Dönem Başkanı olarak Vatikan'ın başlattığı Roma Yapay Zeka Etiği Çağrısı'na, G7 Liderler Zirvesi'nde dikkati çekmek istediklerini söyleyen Meloni, Papa Franciscus'un G7 Liderler Zirvesi'nde yapay zekayla ilgili oturuma katılacağını açıkladı.

Meloni, "İtalya'nın davetini kabul ettiği için Papa'ya teşekkür ediyorum. Kendisinin varlığının, yapay zekaya yönelik düzenleyici, etik ve kültürel çerçevenin tanımlanmasına belirleyici bir katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

İlk kez bir Papa'nın, G7 Liderler Zirvesine katılacağını kaydeden Meloni, Papa Franciscus'un G7 üyesi olmayan davetli diğer ülkelerin de hazır bulunacağı sosyal yardımları ele alan oturumda da yer alacağını ifade etti.

Kaynak: AA