Kendi cenazesi için davetiye hazırladı: Doğum gününde ötenaziyle hayatına son verecek

T24'ün aktardığına göre, kendi cenazesi için şimdiden davetiyeler hazırladığını belirten Jolanda Fun, Sunday Times'a, "Hollanda'da psikiyatrik sorunları nedeniyle ötanazi uygulanan son kişi olmayı umduğunu" söyledi.

Ailesi, arkadaşları ve küçük bir köpeği olmasına rağmen hayatın kendisi için sürekli acı olduğunu söyleyen Jolanda Fun, yeme bozukluğu, tekrarlayan depresyon ve öğrenme güçlüğünden muzdarip olduğunu belirtti.

Yıllar boyunca çok kez terapi aldığını belirten Jolanda, Facebook'ta "kendisi ile ötanazi yolculuğuna çıkmak isteyen bir psikiyatrist" aradığını duyurmuştu.

Hollanda, yardımlı ölüm uygulamasını yasallaştıran üç Avrupa ülkesinden biri; hak grupları bunun sakatlayıcı veya ölümcül hastalıkları olan insanlara "kendi koşullarıyla ölme onuru" verdiğini iddia ediyor.

Veriler, 2023 yılında Hollanda'da 9 bin 68 kişinin doktor destekli intihar yoluyla kendi hayatlarına son vermeyi seçtiğini ve bildirilen vaka sayısının 2005 ile 2023 arasında dört katına çıktığını ortaya çıkardı.

Hollanda'da yaşayan 28 yaşındaki depresyon hastası Zoraya ter Beek de ötanaziye başvurduğunu açıklamıştı.

Psikiyatrik gerekçelerle ötanazi talebinde bulunan her 10 kişiden yalnızca birinin talebi gerçekleştiriliyor.