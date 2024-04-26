Haiti Başbakanı Henry istifa etti

Haiti'de çetelerin yol açtığı şiddet olayları ve yoğun protestoların ardından daha önce istifa edeceği açıklanan Başbakan Ariel Henry'nin görevi bıraktığı bildirildi.

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Haiti Başbakanı Henry istifa etti

Bakanlar Kurulu üyelerine ABD'nin Los Angeles kentinden mektup yazan ve sosyal medya hesabından paylaşan Henry, görevindin istifa ettiğini resmi olarak belirtti.

Henry, mektubunda, "Mevcut durumu dikkate alarak hükümetimin istifasını sunuyorum. Bu vesileyle kabine üyelerini, kamu yönetimini, güvenlik güçlerini, katkı sağlayan herkesi ve bu yolculukta bana eşlik eden bütün vatanseverleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Henry'nin istifasının ardından Maliye Başkanı Patrick Boisvert, başbakan vekili olarak atandı.

Haiti, halihazırda siyasi ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 9 kişilik geçiş konseyi tarafından yönetiliyor.

HAİTİ'DE NE OLMUŞTU?

Haiti Başbakanı Henry'nin istifasını isteyen silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarındaki iki cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar sırasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti. Hükümet, suçluların yakalanması için olağanüstü hal ilan etmişti.

Başkentin çeşitli bölgesinde yolları kapatan silahlı çeteler, uluslararası havalimanının operasyonlarını durdurmaya çalışmış ve temel ihtiyaç ürünleriyle dolu konteynerlerin geldiği ülkenin en büyük limanının düzenli şekilde çalışmasını aksatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), 22 Nisan'da, Haiti'de 2024'ün ilk 3 ayında çete şiddeti nedeniyle 2 bin 500 kişinin öldürüldüğünü ya da yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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