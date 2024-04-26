ABD, İsrail'in Filistin destekçisi protestoculara 'baskı çağrısı' yaptığı görüşünü reddetti

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Patel, Netanyahu'nun ABD üniversitelerinde Filistin lehine eylem yapan protestoculara yönelik baskı çağrısı yaptığı iddialarına cevap verdi.

Netanyahu'nun bu iddiaları reddettiğini ve baskı çağrısı yapmadığını belirtti. Ayrıca Gazze'deki toplu mezarlarla ilgili olarak bağımsız bir kuruluş tarafından yapılacak araştırma yerine İsrail'den ek bilgi beklediklerini ifade etti.

Patel, Netanyahu'nun sözlerinin, ABD üniversitelerinde Filistin lehine eylem yapan protestoculara yönelik baskı çağrısı olup olmadığı sorusuna, "Onun (Netanyahu'nun) yorumlarına açıklama getirmeyi kendi başbakanlık ofisine bırakacağım ancak onun baskı çağrısı yaptığına inanmıyorum." sözleriyle cevap verdi.

Netanyahu'nun sözlerinin yabancı bir liderin ABD'nin iç politikasına müdahale etmek anlamına gelip gelmediği sorusuna ise Patel'in cevabı, "Bunu müdahaleyle aynı kefeye koyamam." şeklinde oldu.

Netanyahu, ABD'deki öğrenci protestolarının Harvard Üniversitesine kadar sıçramasının ardından yayımladığı video mesajında, "Amerika'nın üniversite kampüslerinde olup bitenler korkunç. Çeteler önde gelen üniversiteleri ele geçirdi." ifadesine yer vermiş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı protesto yapan öğrencileri, "Yahudi karşıtı çeteler" olarak nitelemişti.

Kaynak: AA