ABD'den İran'ın İHA satışlarında rol oynayan 16 kuruluş ve 8 kişiye yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı'nın (MODAFL), Devrim Muhafızları Ordusu'na ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına destek verdiğine işaret ederek, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), İran'ın İHA'larının MODAFL için el altından satışını kolaylaştıran ve finanse eden bir düzineden fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandığı duyurdu.

Açıklamada, bu kuruluşların ABD'de veya ABD'li kişilerin mülkiyetinde veya kontrolünde bulunan tüm mülkleri ve mülkiyet haklarının bloke edildiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, İran'ın; Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına verdiği destek, İsrail'e saldırılar ve İHA'lar ile diğer tehlikeli askeri donanımların teröristlere dağıtılmasıyla bölgeyi ve dünyayı istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini savundu.

Nelson, İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini finanse edenlerle mücadele etmek için mevcut tüm araçları kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.

16 KURULUŞ VE 8 KİŞİYE YAPTIRIM

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da MODAFL'nin İHA'ların yasa dışı ticaretini ve satışını kolaylaştırdıkları gerekçesiyle 16 kuruluş ve 8 kişi ile 5 gemi ve 1 uçağa yaptırım uygulandığı duyurdu.