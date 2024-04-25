İsveç, NATO sürecini tamamladı: Letonya'ya asker gönderecek

İsveç Başbakanı Kristersson, NATO entegrasyonunu bugün tamamladığını bildirerek, Letonya'daki NATO taburuna askeri birlik göndereceklerini duyurdu.

İsveç, NATO sürecini tamamladı: Letonya'ya asker gönderecek

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, bugün yaptığı basın toplantısında ülkesinin NATO'ya entegrasyonunu tamamladığını ve gelecek yılın başlarında Letonya'daki NATO taburuna askeri birlik göndereceklerini duyurdu.

Kristersson, İsveç'in 2022'de NATO üyeliği için başlattığı sürecin tamamlandığını ve hükümetin Letonya'daki Kanada liderliğindeki NATO tugayına asker gönderme kararı aldığını belirtti. Bu karar kapsamında 400 ila 500 personelin yanı sıra paletli zırhlı muharebe aracı CV 90 ve Leopard tanklarının da bulunacağını ifade etti.

İsveç Başbakanı Kristersson, "Gelecek yıl başında hükümet, Letonya'daki Kanada liderliğindeki NATO tugayına asker gönderme kararı almıştır. Askeri birlikte 400 ila 500 personelin yanı sıra paletli zırhlı muharebe aracı CV 90 ve Leopard tankları da bulunacak." ifadelerini kullandı.

Kahvenin içine kaşık kaşık koyun. Bağırsakların motor gibi çalışmasını sağlıyormuş Kahvenin içine kaşık kaşık koyun. Bağırsakların motor gibi çalışmasını sağlıyormuş
En mütevazı 4 burç... Gözleri asla yüksekte olmaz, sadelik en büyük ilkeleri En mütevazı 4 burç... Gözleri asla yüksekte olmaz, sadelik en büyük ilkeleri
BM, İsrail'in kontrolü altındaki Filistinlilerin hayatından endişeli BM, İsrail'in kontrolü altındaki Filistinlilerin hayatından endişeli
ABD üniversitelerinde 'Gazze'ye destek' protestoları dalga gibi yayılıyor ABD üniversitelerinde 'Gazze'ye destek' protestoları dalga gibi yayılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Fırtına uyarısı geldi, okullar tatil edildi Fırtına uyarısı geldi, okullar tatil edildi
İlber Ortaylı, öğrenilmesi en zor dili açıkladı İlber Ortaylı, öğrenilmesi en zor dili açıkladı
Hareketlilik başladı, Garanti BBVA'dan duyulmamış emekli maaşı promosyonu: Son tarih 30 Nisan! Duyulmamış emekli maaşı promosyonu: Son tarih 30 Nisan
Fatih Altaylı'dan Soylu'ya sert cevap: Benden arkadaş diye bahsedemez, haddini bilsin tepemin tasını attırmasın "Benden arkadaş diye bahsedemez, haddini bilsin tepemin tasını attırmasın"
CHP'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt CHP'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt