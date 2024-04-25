İsveç, NATO sürecini tamamladı: Letonya'ya asker gönderecek

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, bugün yaptığı basın toplantısında ülkesinin NATO'ya entegrasyonunu tamamladığını ve gelecek yılın başlarında Letonya'daki NATO taburuna askeri birlik göndereceklerini duyurdu.

Kristersson, İsveç'in 2022'de NATO üyeliği için başlattığı sürecin tamamlandığını ve hükümetin Letonya'daki Kanada liderliğindeki NATO tugayına asker gönderme kararı aldığını belirtti. Bu karar kapsamında 400 ila 500 personelin yanı sıra paletli zırhlı muharebe aracı CV 90 ve Leopard tanklarının da bulunacağını ifade etti.

İsveç Başbakanı Kristersson, "Gelecek yıl başında hükümet, Letonya'daki Kanada liderliğindeki NATO tugayına asker gönderme kararı almıştır. Askeri birlikte 400 ila 500 personelin yanı sıra paletli zırhlı muharebe aracı CV 90 ve Leopard tankları da bulunacak." ifadelerini kullandı.